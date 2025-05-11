Путин не сдержал слез при просмотре кадров фильма «В списках не значился»

Президент России Владимир Путин прослезился при просмотре фрагментов нового фильма «В списках не значился» об обороне Брестской крепости. Об этом сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин в своем Telegram-канале.
Тизер картины с артистами Владиславом Миллером и Владимиром Машковым главе государства показали во время его посещения Музея Победы на Поклонной горе в Москве.
На опубликованном Зарубиным видео видно, как президент внимательно смотрит на экран и у него на глазах появляются слезы.
«Что значит для Путина подвиг народа в Великой Отечественной войне», — отметил журналист.
Ранее российский лидер поблагодарил глав зарубежных стран, присоединившихся к празднованию 80-летия Победы. Он признал вклад всех причастных к победе над нацизмом.
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