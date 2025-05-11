Путин не сдержал слез при просмотре кадров фильма «В списках не значился»

Путин растрогался при просмотре фрагментов фильма о Брестской крепости

Президент России Владимир Путин прослезился при просмотре фрагментов нового фильма «В списках не значился» об обороне Брестской крепости. Об этом сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

Тизер картины с артистами Владиславом Миллером и Владимиром Машковым главе государства показали во время его посещения Музея Победы на Поклонной горе в Москве.

На опубликованном Зарубиным видео видно, как президент внимательно смотрит на экран и у него на глазах появляются слезы.

«Что значит для Путина подвиг народа в Великой Отечественной войне», — отметил журналист.

Ранее российский лидер поблагодарил глав зарубежных стран, присоединившихся к празднованию 80-летия Победы. Он признал вклад всех причастных к победе над нацизмом.