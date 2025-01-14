Новый канал «80 лет Великой Победе» запустили в Telegram

Новый канал к юбилею победы в Великой Отечественной войне открыли в Telegram. Здесь можно найти истории о героях, почерпнуть интересные факты о сражениях и легендарных битвах, узнать информацию о праздничных мероприятиях и многое другое.

Официальный Telegram-канал называется «80 лет Великой Победе». Каждый день здесь выкладывают истории о тех, кто сражался на фронте и в тылу, факты о битвах и героях, трогательные и очень личные письма и воспоминания бойцов.

Канал интересен и тем, что здесь публикуют афишу предстоящих праздничных мероприятий. Будет и много другой полезной информации.

Чтобы не пропустить обновления, нужно подписаться.