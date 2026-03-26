Путин назвал затраты на ремонт исторических зданий «копеечными» для бизнеса

Бизнесу следует активнее участвовать в сохранении культурного наследия: исторических домов, зданий и усадеб. Об этом на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей заявил президент страны Владимир Путин.

Он напомнил, что в России к 2030 году предстоит восстановить и вовлечь в хозяйственный оборот около тысячи таких объектов, чтобы сберечь для будущих поколений, вдохнуть жизнь в уникальные памятники искусства и архитектуры.

«Тоже просил бы обратить внимание и принять участие в работе. Там деньги-то копеечные, а результат может быть значимым для культуры страны», — сказал Путин.

Президент отметил, что во всех регионах России с 2026 года запустили программу льготного кредитования таких проектов.

«Предлагаю пользоваться возможностью как субъектам малого и среднего предпринимательства, так и представителям крупного бизнеса», — добавил он.

