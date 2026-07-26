Путин назвал верность Отчизне духовной опорой военных моряков

Верность родной стране составляет основу флотских традиций, заявил президент России Владимир Путин, вручая государственные награды военным морякам. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Для матросов и офицеров российского Военно-морского флота преданность Отчизне всегда была и остается мощной духовной опорой, основой богатых флотских традиций», — подчеркнул президент.

Он добавил, что нынешнему поколению выпало служить в сложный и ответственный период истории. Военные моряки получают опыт в реальных боевых условиях, учатся грамотно и оперативно действовать в постоянно меняющейся обстановке.

Он поблагодарил награжденных за личный вклад в приумножение могущества Военно-морского флота, обеспечение интересов России и безопасности ее граждан, вклад в общую победу.

Ранее Путин подчеркнул важнейшую роль военных моряков в решении задач СВО. Торжественные мероприятия проходят в Санкт-Петербурге в честь Дня ВМФ.