Путин назвал цели работы ПМЭФ

Основной целью работы на ПМЭФ является общение с партнерами и подписание соглашений. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с руководителями международных информагентств в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба Кремля.

«К нам приезжает все больше и больше наших партнеров», — сказал он.

Путин отметил, что Россия выступает против торговых войн и ограничений. Кроме того, по словам главы государства, для РФ важен справедливый миропорядок и соблюдение правил мировой торговли.

Ранее на совещании по экономическим вопросам в рамках ПМЭФ-2025 президент назвал главной задачей властей улучшение качества жизни россиян. Он подчеркнул, что форум становится все более значимым мероприятием, в том числе и для зарубежных участников.