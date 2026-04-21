Путин назвал труд работников муниципалитетов в новых регионах примером мужества

Труд представителей муниципалитетов в приграничье и новых регионах стал для всей России примером мужества. Об этом на церемонии вручения III Всероссийской муниципальной премии «Служение» заявил президент Владимир Путин.

Глава государства отметил, что муниципальные команды на исторических территориях в Луганской и Донецкой народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях, приграничных районах часто становятся целью террористических атак.

«Мужество людей, кто, несмотря на опасность для здоровья, для жизни, самоотверженно трудится, — пример для страны», — подчеркнул Путин.

Ранее президент выразил уверенность, что ветераны спецоперации смогут повысить уровень эффективности муниципальной власти и реализовать проекты, полезные для общества. Он заметил, что страна достигнет целей СВО только благодаря сплоченности.