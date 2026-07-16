Путин назвал семейную ипотеку надежным инструментом

Семейная ипотека в России стала самым надежным инструментом. На это в беседе с вице-премьер-министром Маратом Хуснуллиным указал президент Владимир Путин.

Хуснуллин отметил, что семейная ипотека пользуется среди россиян спросом, выплаты по таким кредитам идут вовремя, а значение поддержки по ипотеке для строительства жилья в стране беспрецедентно.

«Это самый надежный инструмент. Доля просрочки, по-моему, процент где-то, не больше», — обратил внимание Путин.

Вице-премьер согласился с главой государства и уточнил, что доля просроченных выплат составляет один процент.

Путин добавил, что россияне должны получать купленные дома и квартиры не только вовремя, но и нужного качества.