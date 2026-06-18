Сегодня 16:07 Маткапитал в инвестиции: почему инициативу еще не приняли и что будет, если примут Экономист Ордов: маткапитал для инвестиций полностью перевернет его концепцию 0 0 0 Фото: Pogiba Alexandra/news.ru / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Сегодня средства материнского капитала можно потратить на жилье, образование или пенсию. Однако власти обсуждают еще одно направление: возможность направить деньги в программу долгосрочных сбережений с государственным софинансированием. Идея звучит заманчиво, но эксперты предупреждают о рисках: маткапитал может потерять особый статус и стать недоступным для срочных нужд. Что известно об инициативе и что выгоднее семьям — в разборе 360.ru.

Что такое материнский капитал Материнский капитал — это одна из ключевых мер государственной поддержки семей с детьми в России. Программа действует с 2007 года и за это время охватила уже почти 15,3 миллиона семей по всей стране. Важно понимать: материнский капитал — это не наличные деньги, а именной сертификат. Его нельзя обналичить, но можно направить на строго определенные государством цели.

Интересно Право на именной сертификат есть не только у женщин. Если мать умерла, ее лишили родительских прав или она совершила преступление против ребенка, маткапитал может получить отец или единственный усыновитель.

Размер маткапитала в 2026 году Поддержку от государства ежегодно индексируют. С 1 февраля этого года суммы выглядят так: 728 921 рубль — на первого ребенка, рожденного или усыновленного с 1 января 2020 года;

963 243 рубля — на второго ребенка, если первый родился до 2020 года и семья не получала маткапитал на него;

234 321 рубль — на второго ребенка, если сертификат на первого малыша уже получили. Программу продлили до конца 2030 года, поэтому право на маткапитал сохранится у семей, в которых ребенок родится не позднее этой даты.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Куда сегодня можно потратить маткапитал Российское законодательство четко определяет, куда можно направить средства сертификата. Их можно потратить как на одну цель, так и распределить на несколько. Улучшение жилищных условий Сегодня это самое популярное направление. Средства можно использовать на покупку квартиры, строительство или реконструкцию дома, первоначальный взнос по ипотеке или погашение уже существующего жилищного кредита. Важное исключение: на ипотеку маткапитал можно потратить сразу после рождения ребенка, в остальных случаях нужно ждать, пока ему исполнится три года. Образование детей Маткапитал можно потратить на оплату детского сада, школы, колледжа, вуза или дополнительные занятия. Учебное заведение должно находиться в России и иметь лицензию. На дошкольное образование деньги можно тратить сразу, на остальное — после трех лет. Студенту на момент начала обучения должно быть не более 25 лет. Ежемесячная выплата Если доход родителей невысокий, средства именного сертификата можно разбить на помесячные поступления на каждодневные нужды семьи с ребенком до трех лет. Важно, чтобы семью официально признали нуждающейся.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Накопительная пенсия матери Средства материнского капитала можно превратить в будущую пенсию. Для этого деньги допустимо перевести в негосударственный пенсионный фонд. Гражданка имеет право передумать и выбрать другой способ распоряжаться сертификатом. Для этого женщине нужно подать соответствующее заявление в Соцфонд. Главное — успеть до назначения пенсии. Нужды детей-инвалидов В России разрешается потратить деньги маткапитала на товары и услуги для детей-инвалидов. Таким образом, поддержка от государства направлена на социальную адаптацию и интеграцию ребенка в общество. Среди таких товаров есть: сиденье для ванны;

кресло-коляска;

очки;

настольные компьютеры и другие. Компенсация трат на такие товары и услуги возможна после подачи заявления через портал госуслуг. Потребуется паспорт заявителя, данные ребенка и документы, подтверждающие его инвалидность.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Новая инициатива — маткапитал для инвестиций Еще в начале апреля этого года «Известия» писали, что средства материнского капитала могут разрешить переводить в программу долгосрочных сбережений (ПДС). Вице-премьер Татьяна Голикова тогда заявила, что вопрос не обсуждается, однако в Минфине продолжили его проработку. В июне, например, замминистра финансов Иван Чебесков сообщил, что негосударственные пенсионные фонды (НПФ) готовы принять маткапитал в программу, но при определенных условиях. Например, маткапитал, попадая в ПДС, должен лишаться своего особого статуса. А еще для них необходимо, чтобы средства сертификата нельзя было забрать назад на прежних условиях. По этой причине власти допускают, что даже если нововведение вступит в силу, то переводить деньги маткапитала в программу долгосрочных сбережений можно будет не все, а частично.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Что такое программа долгосрочных сбережений Программа долгосрочных сбережений (ПДС) — это инструмент, который позволяет гражданам копить средства на будущее с участием государства. Суть в том, что человек самостоятельно вносит деньги на специальный счет, а государство добавляет к ним софинансирование. Получить накопления можно будет через 15 лет участия в программе или при достижении пенсионного возраста. Чтобы стать участником программы, нужно заключить договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ) и начать вносить средства — любые суммы в любое время. Государство будет вносить на счет гражданина деньги в зависимости от суммы взносов и среднемесячного дохода: Ваш доход в месяц в рублях Соотношение Сколько государство может добавить (максимум) Итого на счете максимум за год в рублях До 80 тысяч 1: 1 + 36 000 (на каждый рубль вкладчика — рубль от государства) 72 тысячи 80-150 тысяч 1: 2 + 18 000 (на каждые два рубля — один рубль от государства) 54 тысячи Свыше 150 тысяч 1: 4 + 9 000 (на каждые четыре рубля — один рубль от государства) 45 тысяч

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Таким образом, максимальная доплата от государства составит не более 36 тысяч рублей в год независимо от размера дохода. Чтобы получить софинансирование, нужно внести на счет не менее двух тысяч рублей. Все средства на счете (включая инвестиционный доход) застрахованы государством на сумму 2,8 миллиона рублей. Сбережения могут стать наследством по закону. В особых жизненных ситуациях средства можно снять, например, для оплаты дорогостоящего лечения или в случае потери кормильца. Кому это выгодно Экономист, аналитик и кандидат экономических наук Николай Кульбака в разговоре с 360.ru предположил, что нововведение вряд ли будет популярно у граждан, так как многие направляют деньги на улучшение жилищных условий здесь и сейчас, но не вкладывают средства вдолгую. «Людям это будет неинтересно», — полагает экономист. Чем шире возможности использования материнского капитала, тем больше его прикладное значение. Благодаря этому каждый может решать, где и как его лучше использовать, рассказал 360.ru декан Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова и доктор экономических наук Константин Ордов. «Были разговоры, что его отменят, но благо материнский капитал оставили. И это хорошо, что расширяют способы его применения, потому что ранее это было ограничено тремя-четырьмя возможностями. А теперь он может стать источником долгосрочных инвестиций в российскую экономику, что в условиях резкого сокращения иностранных инвестиций для нас стало крайне важно», — отметил эксперт.

Фото: Медиасток.рф

Риски и подводные камни предложения Главный риск использования маткапитала для инвестиций заключается в том, что сегодня ситуация в российской экономике очень неопределенная. «Люди будут бояться вкладывать деньги надолго», — отметил Кульбака. Если примут условие НПФ, которые предлагают снимать с маткапитала особый статус в момент попадания в программу, то для вкладчиков это будет серьезной опасностью, предупредил Ордов. «Они не смогут воспользоваться средствами в тот момент, когда для них это будет важно и необходимо. И это, наверное, стоит предусмотреть. Потому что программа долгосрочных сбережений — это все-таки долгосрочный финансовый инструмент, который надо использовать, четко понимая, что вам эти средства в ближайшие десятилетия не понадобятся. И человек формирует для себя подушку безопасности, которую сможет использовать на пенсии», — объяснил экономист. В этом заключается противоречие. С одной стороны, материнский капитал призван поддержать финансово ребенка и семью в моменте, с другой — опция «маткапитал для инвестиций» полностью перевернет его концепцию. Таким образом, маткапитал станет инструментом для продвинутых пользователей с финансовой грамотностью.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Тем не менее это может стать дополнительным стимулом для повышения рождаемости, заметил Ордов. По мнению экономиста, ограничений для использования материнского капитала в качестве инвестиций не должно быть, потому что родители ребенка должны сами решить, как пользоваться поддержкой государства. Однако идея лишить деньги сертификата статуса маткапитала тоже неудачная, считает эксперт. «Должна быть возможность выйти из программы долгосрочных сбережений для улучшения жилищных условий, на лечение ребенка или другие целевые потребности. Это ограничение должно быть, потому что в противном случае человек потеряет не только доходность, но и все средства сертификата», — отметил Ордов. Что делать семьям сейчас Пока инициатива остается на уровне обсуждений, эксперты советуют руководствоваться взвешенными решениями. Тем, кто занимается улучшением жилищных условий, лучше использовать сертификат по прямому назначению. Это самое востребованное направление, и оно до сих пор остается доступным без ограничений. Тем, кто уже решил жилищный вопрос и не планирует тратить финансы государства на образование ребенка в ближайшие 10–15 лет, стоит внимательно изучить механизм ПДС: узнать, какие НПФ работают в регионе, какую доходность они показывают и какова их репутация. Если инициативу все же примут, у семей будет готовое решение и план действий, как использовать деньги материнского капитала. Однако универсальный совет действует всегда: не торопиться и взвесить все плюсы и минусы решения.