Путин назвал Россию настоящей страной восходящего солнца

По сути, именно Россию, а не Японию, можно назвать истинной страной восходящего солнца. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с коренными малочисленными народами страны.

«А восточнее Японии находится Новая Зеландия, а восточнее Новой Зеландии находится Чукотка», — добавил он.

С этого года 30 апреля отмечается День коренных малочисленных народов России. Встреча проходит в Манеже на площадке федерального просветительского марафона «Знание.Первые» и посвящена Году единства народов.

Ранее Путин заявил, что секрет универсальности и силы России в том, что все народы — и большие, и малые — составляют единую семью и исторически формировали союз. Свидетельство этому — множество межнациональных браков.