Путин назвал приоритетами для Белгородской области безопасность и социальные вопросы

Путин: на Белгородчине необходимо увеличить количество врачей на душу населения

Решение социальных вопросов в Белгородской области — одна из важнейших задач наряду с обеспечением безопасности заявил президент России Владимир Путин на встрече с врио губернатора региона Александром Шуваевым. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства отметил, что главная задача в регионе — обеспечение безопасности жизни и здоровья жителей.

«Но и вопросы социального характера, экономического развития мы тоже забывать не должны», — подчеркнул президент и пообещал обстоятельно все их обсудить.

Одна из проблем — необходимость увеличения количества врачей на душу населения, добавил он.

Ранее Шуваев сообщил, что за прошедшие сутки украинские военные 137 раз атаковали Белгородскую область. Силы ПВО сбили и подавили 152 вражеских БПЛА.