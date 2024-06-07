Путин назвал ошибочной приватизацию 1990-х годов

Путин: приватизация 1990-х в России была во многом ошибочной

Приватизация в России в 90-х годах была во многом ошибочной, но это не несло в себе криминальных целей. Об этом заявил президент Владимир Путин во время пленарной сессии на Петербургском международном экономическом форуме.

«Да, во многом это было ошибочно, это было основано на мнении экономистов с мировым именем, которые говорили о том, что нужно приватизировать все что угодно», — сказал он.

По мнению главы государства, легальные решения приватизации тех лет нельзя трогать, можно лишь пересмотреть результаты «жульнических схем».

Путин отметил, что государство может быть эффективным собственником, особенно в тех отраслях, которые связаны с большими вложениями и инвестициями.

Ранее президент сообщил, что темпы развития российской экономики превысили среднемировые. Сейчас Россия находится на пятом месте, но цель — войти четверку.