Андрей Воробьев: Подмосковье полностью решило проблему обманутых дольщиков

Проблему обманутых дольщиков в Подмосковье полностью решили, сообщил губернатор Андрей Воробьев на рабочей встрече с Владимиром Путиным .

«По вашему поручению хотел доложить по обманутым дольщикам. Могу сказать, что мы эту тему закрыли. Закрыли благодаря федеральной программе, участию Дом.рф и регионального бюджета. У нас было 117 тысяч обманутых дольщиков — сейчас у нас обманутых дольщиков нет», — сказал Андрей Воробьев.

Губернатор добавил, что задача — дальше строить социальную инфраструктуру и развивать все, что касается благоустройства.

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