Андрей Воробьев: Подмосковье полностью решило проблему обманутых дольщиков

Воробьев доложил Путину о решении вопроса обманутых дольщиков в Подмосковье

Проблему обманутых дольщиков в Подмосковье полностью решили, сообщил губернатор Андрей Воробьев на рабочей встрече с Владимиром Путиным.

«По вашему поручению хотел доложить по обманутым дольщикам. Могу сказать, что мы эту тему закрыли. Закрыли благодаря федеральной программе, участию Дом.рф и регионального бюджета. У нас было 117 тысяч обманутых дольщиков — сейчас у нас обманутых дольщиков нет», — сказал Андрей Воробьев.

Губернатор добавил, что задача — дальше строить социальную инфраструктуру и развивать все, что касается благоустройства.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Ботулизм захватил регионы России. Как защитить себя от смертельной болезни

Около 20 тысяч подростков трудоустроятся на летнюю работу в Подмосковье

Украинский конфликт накаляется. Почему НАТО перешел к ядерным угрозам

Фестивали и экскурсии. Какие активности подготовил центр «Активное долголетие» в Красногорске

Ростовский захват. Как происшествие в СИЗО повлияет на систему ФСИН

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте