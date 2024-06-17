Андрей Воробьев: Подмосковье полностью решило проблему обманутых дольщиков
Воробьев доложил Путину о решении вопроса обманутых дольщиков в Подмосковье
Проблему обманутых дольщиков в Подмосковье полностью решили, сообщил губернатор Андрей Воробьев на рабочей встрече с Владимиром Путиным.
«По вашему поручению хотел доложить по обманутым дольщикам. Могу сказать, что мы эту тему закрыли. Закрыли благодаря федеральной программе, участию Дом.рф и регионального бюджета. У нас было 117 тысяч обманутых дольщиков — сейчас у нас обманутых дольщиков нет», — сказал Андрей Воробьев.
Губернатор добавил, что задача — дальше строить социальную инфраструктуру и развивать все, что касается благоустройства.
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