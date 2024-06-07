Путин назвал объединяющую россиян идею

Объединяющей идеей для всех россиян может стать патриотизм. Об этом в ходе выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума заявил президент России Владимир Путин.

Он подчеркнул, что в стране живет большое количество национальностей и любовь к родине важна для каждого.

«Нужны объединительные идеи, и, конечно, такой объединительной идеей — и сегодняшние события показывают это — может быть патриотизм», — заявил Путин.

Президент отметил, что настоящими патриотами сегодня стали участники специальной военной операции, которые, не жалея своей жизни и здоровья, уходят на фронт для защиты страны.

В ходе выступления Путин отметил, что речь идет не о господствующей идеологии, которая не уберегла СССР от развала, и не о разной вере в отечество, которая разделила Россию после революции, а о настоящем патриотизме.