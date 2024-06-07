Путин объяснил отсутствие идеологии в России

Конституция России прямо запрещает введение господствующей идеологии, а ее наличие во время СССР не спасло страну от развала. Об этом в ходе общения с участниками пленарного заседания Петербургского международного экономического форума заявил президент Владимир Путин.

Так он ответил на вопрос от одного из участников сессии.

«У нас была господствующая идеология — вы упомянули про период Советского Союза. Но это наличие господствующей идеологии не уберегло Советский Союз от развала», — заявил Путин.

Президент напомнил, что до этого считалось, что народ потерял веру в царя и отечество. Но все было не совсем так.

«В царя потеряли, а в отечество нет. В него просто по-разному верили и по-разному оценивали, что хорошо, а что плохо для отечества», — пояснил глава государства.

Путин добавил, что сегодня нужна объединительная идея, которой в самом хорошем смысле слова может стать патриотизм.

«Те люди, которые идут на фронт, не жалея своей жизни и здоровья, лучшее тому подтверждение. Но это все, конечно, нужно грамотно, доходчиво, красиво все оформить и подать», — подчеркнул президент.

В конце марта президент России Владимир Путин заявил, что страна ведет борьбу за сохранение своих интересов и право на дальнейшее суверенное развитие в условиях противостояния с недружественными странами. Он добавил, что в таких условиях нужно добиться дальнейшей независимости во всех важных сферах.