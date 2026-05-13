Путин назвал Московский институт теплотехники одним из символов возрождения СССР

Московский институт теплотехники смог своими технологиями перевернуть всю историю XX века. Об этом во время визита в учреждение заявил президент Владимир Путин.

Он напомнил, что в МИТ создавались революционные ракетные технологии и благодаря работе специалистов других оборонных организаций и предприятий ковался ядерный щит страны.

Глава государства также назвал институт одним из символов возрождения СССР после потерь в годы Великой Отечественной войны. Благодаря учреждению страна смогла укрепить свой научный, индустриальный и оборонный потенциал, добавил он.

«Низкий поклон всем, кто работал в институте в 40-е, 50-е, 60-е и последующие годы. Спасибо большое», — обратился президент к ветеранам предприятия.

Ранее Путин подтвердил, что Россия продолжит развивать и модернизировать стратегические ядерные силы и создавать ракетные комплексы. Он отметил, что военно-подвижные комплексы с баллистическими ракетами уже применяли в ходе специальной операции.