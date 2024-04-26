Путин назвал многообразие народов достоянием России | 360°

Общество 26 апреля 2024, 16:55 Путин назвал многообразие народов достоянием России Путин поручил Совету законодателей заняться вопросами межнационального согласия РИА «Новости»

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Большое количество национальностей народов России, их традиции и культуры — это достояние страны и ее конкурентное преимущество. Поэтому необходимо уделять особое внимание вопросам межнационального согласия, заявил в ходе выступления в Совете законодателей президент Владимир Путин.

Он подчеркнул, что объединение народов укрепляет страну, а дружеские отношения с разными странами мира помогают в строительстве глобальной многополярности.

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«Каждый народ, каждый этнос дополняет друг друга и делает всех нас сильнее, в том числе помогает нам сегодня развивать дружеские отношения с большинством стран планеты, участвовать в формировании справедливого многополярного мироустройства», — сказал Путин.

Глава государства призвал законодателей учитывать такие подходы в парламентской дипломатии и наращивать связи со странами Евразийского экономического союза, Содружества независимых государств, Организации Договора о коллективной безопасности, Шанхайской организации сотрудничества и продолжающего привлекать новых членов БРИКС.

В ходе своего выступления на Совете законодателей Путин призвал участников встречи принимать ключевые законы и бюджет в единой логике и понимании общих задач. Он пояснил, что сегодня важно сохранить стабильность общественно-политической системы и создать условия для ее дальнейшего обновления.