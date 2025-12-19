Путин назвал лучший способ получения достоверной информации

Самый лучший социологический срез о происходящих событиях дают прямые обращения россиян. Об этом на совмещенной с прямой линией пресс-конференции в Гостином Дворе заявил президент страны Владимир Путин.

«Что касается получения достоверной информации о происходящих событиях, то самый лучший срез социологический дают мероприятия подобного рода. Два с половиной миллиона человек обратились на прямую линию», — сказал он.

Помимо этого, информацию главе государства дают специальные службы, встречи с бойцами СВО, с трудовыми коллективами.

«Прямое общение с людьми дает большее понимание того, что необходимо делать», — добавил Путин.

Ранее президент сообщил, что ущерб от преступлений телефонных мошенников сократился на треть. При этом он подчеркнул, что аферисты не оставляют попыток вымогать средства у жертв.