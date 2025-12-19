Количество преступлений, совершенных телефонными мошенниками, сократилось на 7%, ущерб — на 33%. Об этом заявил президент Владимир Путин во время «Итогов года».

При этом проблема мошенничества по-прежнему актуальна, и преступники не оставят попыток вымогать деньги у своих жертв, добавил глава государства.

«Как только начинают говорить о деньгах и о каком-то имуществе, сразу же кладите трубку», — посоветовал Путин.

Он отметил, что сейчас, с развитием искусственного интеллекта, можно подделать даже голос человека.

Ранее официальный представитель Министерства внутренних дел Ирина Волк перечислила пять самых распространенных способов, которыми мошенники обманывают жертв. Самый популярный из них — запугивание уголовным преследованием.