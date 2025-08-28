Путин назвал Кирилла Вышинского подлинным патриотом

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования коллективу медиагруппы «Россия сегодня» в связи со смертью исполнительного директора Кирилла Вышинского. Телеграмму главы государства опубликовали на сайте Кремля .

«Примите слова поддержки и глубокие соболезнования в связи со смертью Вышинского Кирилла Валерьевича. Кирилл Вышинский был сильным духом и мужественным человеком, блестящим журналистом», — отметил Путин.

Президент добавил, что память о Вышинском сохранится в сердцах тех, кто его знал.

«Неонацистский режим обрушил на него репрессии, но Кирилл не изменил своим принципам и убеждениям, не сломался. Подлинный патриот России и Украины, [он] искренне верил, что мы перевернем нынешнюю страницу истории, преодолеем все испытания, возродим традиции братства и дружбы, которые связывали наши народы веками», — подчеркнул глава государства.

О смерти Вышинского в возрасте 58 лет стало известно 23 августа.