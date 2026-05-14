Путин назвал грустной ключевую ставку

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на съезде Союза машиностроителей пообещал не затрагивать «грустные темы», а также не говорить о ключевой ставке. Речь главы государства привела пресс-служба Кремля.

«Все-таки съезд юбилейный, не буду о грустном — не буду говорить о ключевой ставке, об укреплении рубля, не буду говорить о необходимости наличия длинных денег», — сказал он.

При этом президент обратил внимание на слова председателя Союза машиностроителей и главы Ростеха Сергея Чемезова, что есть проблемы и сложные вопросы, которые необходимо решать сообща. Путин отметил, что регулярно проводит встречи с присутствующими, а также есть обсуждения с правительством и Центробанком.

ЦБ установил ключевую ставку на уровне 14,5%. Снижение показателя в конце апреля стало восьмым подряд.