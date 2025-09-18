Путин назвал электронное голосование максимально объективным

Электронное голосование себя оправдало — оно показало максимальную эффективность. Об этом на встрече с лидерами фракций политических партий в Госдуме заявил президент Владимир Путин.

По его словам, электронное голосование дает возможность гражданам высказаться.

Также глава государства прокомментировал вопрос квот для участников спецоперации при их вхождении во власть. Он назвал это предложение хорошей идеей, но призвал не превращать процесс в формализм.

По его мнению, привлекать людей во власть следует в первую очередь по личным и деловым качествам.

Ранее Путин озвучил число военнослужащих, которые находятся в зоне СВО. По его словам, на линии боевого соприкосновения воюют более 700 тысяч бойцов, которые доказали готовность рисковать здоровьем и жизнью во имя страны. Он предположил, что именно эти люди в будущем смогут активно участвовать в политике.