Путин наградил подростков медалью за спасение людей при теракте в «Крокусе» | 360°

Общество 02 мая 2024, 19:29 Путин наградил подростков медалью за спасение людей при теракте в «Крокусе»

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Президент Владимир Путин наградил медалью Артема Донскова, Никиту Иванова и Ислама Халилова, спасавших людей во время теракта в «Крокус Сити Холле». Указ появился на сайте официального опубликования правовых актов.

«За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях наградить медалью „За спасение погибавших“», — написано в документе.

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Жуткая трагедия произошла в «Крокус Сити Холле» 22 марта. Группа вооруженных боевиков ворвалась в концертный зал, в упор расстреляла людей и устроила пожар. Погибли и пострадали сотни человек. По делу о теракте арестовали 12 подозреваемых.

Обычные подростки, подрабатывавшие гардеробщиками в концертном зале, рискуя жизнью, смогли вывести к выходу сотни людей. Ребята заметили, что толпа побежала в тупик, тогда они бросились на помощь.