Путин наградил медалями спасавших людей при теракте в «Крокусе» школьников

Владимир Путин наградил медалью «За спасение погибавших» школьников Викторию Волчихину, Александра Журика, Елизавету Терехову и Артемия Филимонова. Указ главы государства опубликовали на сайте правовой информации.
Награды ребята получили за участие в спасении людей при теракте в «Крокусе Сити Холле» в Красногорске.
Ранее выпускника егорьевской школы Никиту Иванова наградили медалью «За спасение погибавших». Юноша вместе с другими работниками гардероба «Крокус Сити Холла» оказывал помощь посетителям в эвакуации из здания и координировал их действия. Указ о награждении подписал глава государства.