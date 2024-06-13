Путин наградил медалями спасавших людей при теракте в «Крокусе» школьников

Фото: РИА «Новости»

Владимир Путин наградил медалью «За спасение погибавших» школьников Викторию Волчихину, Александра Журика, Елизавету Терехову и Артемия Филимонова. Указ главы государства опубликовали на сайте правовой информации.

Награды ребята получили за участие в спасении людей при теракте в «Крокусе Сити Холле» в Красногорске.

Ранее выпускника егорьевской школы Никиту Иванова наградили медалью «За спасение погибавших». Юноша вместе с другими работниками гардероба «Крокус Сити Холла» оказывал помощь посетителям в эвакуации из здания и координировал их действия. Указ о награждении подписал глава государства.

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