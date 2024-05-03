Юному жителю Егорьевска вручили медаль «За спасение погибавших» | 360°

Подмосковье 03 мая 2024, 21:10 Юному жителю Егорьевска вручили медаль «За спасение погибавших»

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Выпускника егорьевской школы Никиту Иванова наградили медалью «За спасение погибавших». Он вместе с другими ребятами, работавшими в гардеробе Крокус Сити Холла, оказывал помощь посетителям в эвакуации из здания, координируя их движение.

Этот акт мужества не остался незамеченным. Указом Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина юный герой Никита Иванов награжден медалью «За спасение погибавших».

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Глава Егорьевского городского округа Дмитрий Викулов отметил, что наша страна ценит своих героев. Он поблагодарил учителей и родителей за то, что они воспитали такого достойного молодого человека.

Действия Никиты служат светлым примером того, как должен поступать каждый гражданин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил тех, кто помог семьям жертв теракта в «Крокусе».

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