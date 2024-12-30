Путин наградил коллектив МГУ орденом

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом «За доблестный труд» коллектива МГУ имени Ломоносова. Документ размещен на официальном портале опубликования правовых актов.

«Наградить коллектив Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования „Московский государственный университет имени Ломоносова“ орденом „За доблестный труд“ за развитие отечественной науки и образования, большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов», — говорится в указе Путина.

Ранее удостоил орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени главного редактора телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргариту Симоньян, а музыканта Владимир Пресняков-старший — ордена Почета.

Также орденом «За заслуги в культуре и искусстве» наградили актера Игоря Верника, а орденом Дружбы — его коллегу Дмитрий Харатьяна.