Путин начал встречу с Бегловым с вопроса «Как дела?» | 360°

Общество 26 апреля 2024, 19:51 Путин начал встречу с Бегловым с вопроса «Как дела?» РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин в пятницу, 26 апреля, встретился с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Как дела, Александр Дмитриевич?» — поинтересовался президент, открывая рабочую встречу.

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Беглов в ответ заверил президента, что все в порядке и каких-то тяжелых вопросов, достойных внимания главы государства, пока нет.

«Все вопросы вы решаете, хотелось поблагодарить за поддержку города — очень знаковую, весомую поддержку», — добавил он.

Также губернатор обратил внимание, что все поручения президента выполняются. Вместе с тем глава города отметил несколько «сложностей и трудностей», но их, по его словам, решают совместно с правительством РФ, ЗакСом Санкт-Петербурга и местным самоуправлением.

В последний раз Путин и Беглов проводили встречу в январе. Тогда президент посетил с рабочей поездкой Санкт-Петербург и Ленобласть.