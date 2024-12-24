Путин изменил порядок регистрации юрлиц в новых регионах России

Президент Владимир Путин запретил госрегистрацию юрлиц в новых регионах России. Информация об этом появилась на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно новому указу президента, на территории четырех регионов России — Донецкой Народной Республики (ДНР), Луганской Народной Республики (ЛНР), Запорожской и Херсонской областей, будет невозможно оформить юридическое лицо, связанное с недружественными странами без специального разрешения.

Новое правило распространится и на госрегистрацию прав таких юрлиц на недвижимое имущество.

Ограничения будут действовать до 1 января 2026 года.

«Специальное разрешение выдается коллегиальным органом, образуемым высшим должностным лицом соответственно Донецкой Народной республики, Луганской Народной республики, Запорожской области и Херсонской области», — гласит указ президента.

Ранее Путин подписал законопроект, разрешающий органам власти, прокуратуры и следствия скрывать часть данных о своей работы во время военного положения.