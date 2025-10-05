Путин и модератор «Валдая» вспомнили фильм «Калина красная»
Перед выступлением на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи президент России Владимир Путин в шутку обменялся цитатами из фильма Василия Шукшина «Калина красная» с модератором сессии Федором Лукьяновым. Беседу показали в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
«Народ собран?» — спросил Путин Лукьянова за кулисами перед началом пленарной сессии.
«К разврату готов, как говорится», — шутливо отозвался Лукьянов.
Путин пошутил, что дальше не станет продолжать цитаты, напомнив Лукьянову известную фразу из фильма о «некрасивых». Выступление главы государства состоялось в четверг на 22-м ежегодном заседании международного клуба.
Ранее Владимир Путин поблагодарил модератора «Валдая» за качественную подготовку мероприятия. Он оценил тактичное и профессиональное ведение обсуждения.