Путин и модератор «Валдая» вспомнили фильм «Калина красная»

Перед выступлением на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи президент России Владимир Путин в шутку обменялся цитатами из фильма Василия Шукшина «Калина красная» с модератором сессии Федором Лукьяновым. Беседу показали в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» .

«Народ собран?» — спросил Путин Лукьянова за кулисами перед началом пленарной сессии.

«К разврату готов, как говорится», — шутливо отозвался Лукьянов.

Путин пошутил, что дальше не станет продолжать цитаты, напомнив Лукьянову известную фразу из фильма о «некрасивых». Выступление главы государства состоялось в четверг на 22-м ежегодном заседании международного клуба.

Ранее Владимир Путин поблагодарил модератора «Валдая» за качественную подготовку мероприятия. Он оценил тактичное и профессиональное ведение обсуждения.