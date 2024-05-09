Парад Победы начался на Красной площади | 360°

Важное 09 мая 2024, 10:00 Парад Победы начался на Красной площади Парад в честь 79-го Дня Победы начался на Красной площади РИА «Новости»

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Парад в честь 79-го Дня Победы в Великой Отечественной войне начался на Красной площади в 10:00. В этом году в нем принимают участие девять тысяч человек и 75 единиц техники.

Полки, батальоны и роты по видам и родам войск включили в состав пешей колонны. Также в ее составе пройдут расчеты от суворовских, нахимовских, кадетских и музыкального училищ, женщины-военнослужащие, участники «Юнармии», казаки и сводный военный оркестр. Промаршируют по брусчатке главной площади страны и бойцы СВО.

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В этом году 9 мая может оказаться самым холодным начиная с 1945 года, отметила в беседе с РБК главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. Днем температура воздуха не поднимется выше +5 градусов. Ожидается сильный ветер. Порывы могут достигать 12-17 метров в секунду.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что установившаяся в Москве аномально холодная погода никак не скажется на проведении парада для наших военных.

«Тем, кто будет на трибунах, раздадут пледы. Люди оденутся потеплее. 9 Мая — это главный праздник в нашей стране», — подчеркнул представитель Кремля.