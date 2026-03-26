Путин дал старт строительству здания Национального центра «Россия»

Президент Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей в Москве дал старт строительству здания Национального центра «Россия». Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

По команде главы государства заложили символический куб бетона при помощи комплекса для беспилотного и дистанционного управления строительным краном.

Новый комплекс расположится в Московском деловом центре «Москва-Сити» и займет участок, на котором находился «Экспоцентр» на Красной Пресне. Окрытие запланировали на 2029 год.

Перед началом церемонии Путин заслушал доклад о результатах деятельности НЦ «Россия» и его филиалов в субъектах страны, после чего осмотрел макет будущего здания центра.

Пояснения Путину давали мэр столицы Сергей Собянин и гендиректор АНО «Дирекция выставки достижений „Россия“» Наталья Виртуозова.

Ранее глава государства назвал «копеечными» для бизнеса затраты на ремонт исторических зданий.