Психолог Петрова: ограничение времени при финансовой сделке может говорить о мошенничестве

Необходимо включать логику и критическое мышление в любых ситуациях, связанных с финансовыми вопросами. О тревожных звоночках, указывающих на мошенников, рассказала клинический психолог Ксения Петрова в беседе с ИА НСН.

Специалист отметила, что собеседник не должен пытаться вызвать у вас сильные эмоции, будь то азарт, страх или сильное волнение. Это может говорить о том, что на вас используют техники манипуляции.

Стоит также насторожиться при ограничении времени для принятия решения. Качественные предложения обычно предоставляют достаточный срок для анализа и консультаций.

Кроме того, злоумышленники могут использовать имена известных людей или заявлять, что сделка исходит от высокопоставленных лиц. Это также является сигналом, что нужно проявить осторожность, предупредила Петрова.

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