Путин дал поручение Мантурову по нацпроекту по биоэкономике

Президент России Владимир Путин попросил вице-премьера Дениса Мантурова быть внимательнее с финансированием нового национального проекта по биоэкономике. Об этом глава государства заявил ему на совете по стратегическому развитию и нацпроектам.

«Прошу вас повнимательнее. Вы сказали: готов перечень мероприятий, я записал. Не может быть готов перечень мероприятий без обеспечения финансированием. И приоритет невозможно определить… Пожалуйста, да, повнимательнее», — сказал он.

Вице-премьер ответил президенту, что реализация национального проекта без предварительной подготовки перечня затянулась бы еще на год.

Ранее Путин назвал новые нацпроекты инструментами формирования будущего России. По его словам, они консолидируют усилия всех уровней власти, научных кругов, общественных объединений и институтов на достижение целей развития страны.