Путин дал оценку работы российских правовой, общественной и политической систем

Президент России Владимир Путин заявил об эффективности работы политической, общественной, правовой систем. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Мы видим, что наши политическая, общественная, правовая системы эффективно работают в сложных условиях, в том числе внешнего давления, доказывают свою состоятельность и, особо подчеркну, подлинную суверенность», — сказал он во время выступления на встрече с членами Совета законодателей.

Путин также отметил, что парламентский корпус «достойно отвечает на вызовы времени» и активно помогает участникам боевых действиях. По мнению президента, высокая эффективность работы заключается в самостоятельном выборе и уровне доверия россиян.

Сегодня Владимир Путин встретился с членами Совета законодателей при Федеральном собрании России. Рабочее мероприятие в Санкт-Петербурге приурочили ко Дню российского парламентаризма.

Ранее Путин объявил временное перемирие в честь 80-летия Победы с полуночи 8 мая до полуночи 11-го.