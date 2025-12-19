Центробанк снизил ключевую ставку до 16% годовых

Центробанк по итогам заседания совета директоров принял решение снизить ключевую ставку с 16,5 до 16% годовых. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

В банке отметили, что российская экономика возвращается к траектории сбалансированного роста, показатели роста цен снизились, но инфляционные ожидания возросли, а кредитная активность осталась высокой.

Регулятор рассчитывает, что в следующем году годовая инфляция снизится до 4-5%.

Эту новость ведущие «Итогов года» Екатерина Березовская и Павел Зарубин сообщили и президенту Владимиру Путину. Глава государства в ответ заявил, что Центробанк действует ответственно и справляется с трудностями, а сам он не вмешивается в решения регулятора по денежно-кредитной политике.

Ранее президент заявил, что инфляция к концу года установится на уровне около 5,8%.