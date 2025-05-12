«Пусть земля будет пухом». Немоляева рассказала о Нине Гребешковой

Ушедшая их жизни вдова советского режиссера Леонида Гайдая актриса Нина Гребешкова в жизни была очень симпатичной женщиной. Слова соболезнования в беседе с 360.ru выразила известная актриса Светлана Немоляева.

«Конечно, я ее знаю по картинам Гайдая. Была очень симпатичная актриса и женщина. Соболезную ее уходу, и пусть земля будет пухом», — сказала она.

Гребешкова ушла из жизни ранее в понедельник, 12 мая, ей было 95 лет. Большому кругу зрителей она известна по фильмам «Не может быть!», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Бриллиантовая рука», «Спортлото-82», «Доживем до понедельника», «Сказка о потерянном времени» и других.

Внучка актрисы Ольга Худякова рассказала ТАСС, что прощание будет 14 мая в закрытом формате, на Кунцевском кладбище можно будет присутствовать. Причиной смерти Худякова обозначила «возраст».