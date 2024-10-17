«Пусть ставит за свой счет». В иркутском селе ответили на скандальное заявление про печи

Отключения электроснабжения в иркутском селе Урик иногда происходят, но ненадолго. Об этом 360.ru рассказала местная жительница.

Она прокомментировала скандальное высказывание начальника управления энергетики и газификации МинЖКХ Иркутской области Сергея Малинкина, который посоветовал жителям закупать печи. Женщина обратила внимание, что не все имеют достаточно места и средств, чтобы установить резервный источник обогрева.

«Что сказать? Пусть всем тогда и ставит за свой счет», — ответила она на заявление чиновника.

Жительница Урика объяснила, что ничего не знает о случаях, когда энергетики отказывались подключать дома к электроснабжению.

«Впервые слышу об этой новости. <…> Я знаю, что есть задержки с подключением электричества, но только по слухам и из СМИ», — заключила она.

Ранее Малинкин призвал задуматься об обеспечении теплоснабжения в домах и приобрести печи на случай отключения света. Об этом он заявил во время встречи с жителями села Урик.