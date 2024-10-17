Оставшимся без света жителям Иркутской области посоветовали закупаться печками

Жителям Иркутской области следует иметь запасные источники питания на случай отключения света. Об этом заявил начальник управления энергетики и газификации МинЖКХ Иркутской области Сергей Малинкин, сообщил РБК .

Во время встречи с жителями оставшегося без тепла села Урик он посоветовал им приобрести печки. По его словам, это поможет сохранить «живучесть» в любую погоду.

«Без печи жить — это термин есть такой: беспечность. Вы как глава семьи должны думать о надежном теплоснабжении», — обратился иркутский чиновник к одному из селян.

Без электроэнергии местные жители остались из-за отказа энергетиков подключать дома к линии электроснабжения, отметило издание.

Ранее из-за проблем с отоплением власти ввели режим повышенной готовности в Североморске. На фоне этого в отставку ушел глава города Олег Прасов. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис потребовал от местных чиновников разобраться с ситуацией в сфере ЖКХ.