«Пусть они и мучаются». Производителей одежды с матерными принтами предложили наказывать

Депутат Виталий Милонов предложил ограничить продажу на маркетплейсах одежды и других товаров с нецензурными надписями. Почему он против подобной продукции и как считает нужным наказывать производителей, парламентарий рассказал 360.ru.

Милонов заявил, что маркетплейсы зачастую себя позиционируют просто как витрину для продажи товаров, но сам он считает, что интернет-площадки должны нести ответственность за то, что на них продается.

По словам депутата, если Ozon еще как-то контролирует продавцов, то Wildberries «не уделяет нужного внимания чистоте собственных полок».

«Производители и продавцы этого барахла должны быть примерно наказаны — административно, а если это преступная группировка — и уголовно. Ну и, конечно, в качестве назидания — пожизненный запрет на занятие предпринимательской деятельностью. Чтоб больше они никому ничего продать не могли. А поскольку для них деньги и алкоголь — это самое священное, что есть в их жалкой жизни, то пусть они и мучаются соответствующим образом», — заявил депутат.

Он назвал популярность подобных товаров «быдлокультурой» и сравнил по степени заразности с коронавирусом или сифилисом.

В пресс-службе Wildberries в ответ на запрос 360.ru воздержались от комментариев.

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