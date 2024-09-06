Би-би-си опубликовала фейки и тем самым показала британскую пропаганду «во всей красе и оригинальности». Об этом заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале .

Она рассказала, что подаст в суд на британскую вещательную корпорацию из-за лживых публикаций. В качестве примера журналистка привела статью зарубежного издания о том, как она якобы призывала «к насилию против врагов России» и к расправам с оппозиционерами «через повешение».

«Ничего подобного я, разумеется, никогда не говорила. А подам-ка я, пожалуй, на Би-би-си в суд. У них бюро есть в Москве, пусть немножко пыли поглотают», — подчеркнула Симоньян.

Ранее Белый дом ввел санкции против медиагруппы «Россия сегодня», РИА «Новости», RT и Sputnik. В американском Минфине отметили, что издания якобы подрывают интересы национальной безопасности и внешней политики США и их партнеров.