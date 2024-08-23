Пушкинский музей открыл детский центр в Запорожской области

Telegram-канал Министра культуры России Ольги Любимовой
Фото: Telegram-канал Министра культуры России Ольги Любимовой

В Запорожской области появился новый детский центр. Открыть его помог Пушкинский музей, сообщила министр культуры России Ольга Любимова в своем Telegram-канале.

Торжественная церемония прошла в День Государственного флага России. Центр расположен в Михайловке. Как отметила Любимова, в нем есть все необходимое для культурного развития ребят: мольберты, оргтехника, видеоматериалы.

«В ближайших планах — поставить сюда офортный станок и провести мастер-классы, научить детей делать графические работы», — написала она.

Ранее президент Владимир Путин открыл социальные и инфраструктурные объекты в новых регионах. Россия оказывает поддержку бизнесу в новых регионах, в частности вводит режим свободной экономической зоны.

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