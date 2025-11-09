«Пушкин спас». Актер Матвеев забыл речь на награждении с Путиным

Актер Матвеев рассказал, как Пушкин помог ему завершить речь перед Путиным

Актер Государственного академического русского театра имени Горького в Астане Сергей Матвеев забыл подготовленную речь во время получения награды от президента России Владимира Путина. Об этом артист рассказал корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину.

Во время торжественного мероприятия в Государственном академическом русском театре в Астане Матвеев очень сильно волновался и забыл подготовленную речь. Во время своего выступления он нашел оригинальный выход из ситуации, процитировав отрывок из произведения поэта Александра Пушкина «Пророк».

«Да, вы знаете, переволновался. Но Пушкин спас. Как всегда», — сказал актер.

Путин вручил ему медаль Пушкина за большой вклад в сохранение и популяризацию русского языка и культуры за рубежом.

Ранее президент России наградил режиссера Никиту Михалкова орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Путин назвал его талантливым и безгранично увлеченным человеком.