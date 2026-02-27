Пулково возобновило штатную работу и призвало пассажиров приезжать заранее

Аэропорт Пулково с 27 февраля возобновил штатную работу. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Всю ночь службы аэропорта работали в усиленном режиме и обеспечили обслуживание рейсов, несмотря на сложные метеоусловия.

С начала текущих суток и до 09:00 Пулково обслужило 77 рейсов и порядка 40 тысяч пассажиров.

«В период неблагоприятной погоды осуществляется противообледенительная обработка воздушных судов. Это может отражаться на времени обслуживания рейсов, но безопасность полетов — главный приоритет», — напомнили в пресс-службе.

Пассажирам рекомендовали заблаговременно планировать приезд в аэропорт с учетом ситуации на дорогах.

Днем ранее временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов из-за угрозы беспилотников сняли в московских аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский.