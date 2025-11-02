Пугачева поехала на похороны. Что будет с Rolls‑Royce Примадонны?

Автомобиль 2006 года выпуска принадлежит певице уже почти 19 лет, и она остается его единственным владельцем. В документах указано, что на машину не наложено никаких ограничений.

До января 2025 года на Rolls-Royce было оформлено ОСАГО. Последний раз Пугачеву за рулем этого автомобиля видели в мае 2023 года — в день похорон модельера Валентина Юдашкина.

Ранее ветеран Афганистана в шестой раз подал иск против Пугачевой. По мнению заявителя, певица в интервью порочила честь президента Владимира Путина, сомневалась в правильности принятых им решений, оскорбляла армию и правоохранительные органы.