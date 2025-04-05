Публицист Прилепин хлестко ответил на дерзкие слова Рубио о Путине

Публицист Захар Прилепин обрушился с критикой на госсекретаря США Марко Рубио из-за его резких слов о России и требований к главе государства Владимиру Путину. Пост писатель опубликовал в своем Telegram-канале .

Таким образом Прилепин отреагировал на заявление Рубио о переговорах с РФ и позиции Дональда Трампа. Тот уверял, что американский президент не намерен тратить время на бесконечные обсуждения без результата.

По словам госсекретаря, Вашингтону важно понять, насколько серьезно Россия готова к урегулированию конфликта. Также Рубио заявил, что «в конечном итоге Владимиру Путину придется принять это решение», что и вызвало гнев писателя.

«Как в народе говорят: таких друзей — за ***** да в музей», — написал Прилепин.

Также публицист обратил внимание и на еще одно высказывание Рубио. Американский политик заявил, что ему ничего не известно о возобновлении прямого авиасообщения между Россией и США. Об этом ранее говорил спецпосланник российского президента Кирилл Дмитриев.