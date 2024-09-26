Публикацию новостей о преступлениях детей предложили ограничить

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил главе Роскомнадзора Андрею Липову ограничить публикацию в соцсетях и СМИ деталей насильственных преступлений, совершенных детьми и подростками. Обращение депутата оказалось в распоряжении РИА «Новости» .

Парламентарий считает, что в новостях о таких происшествиях не должны упоминаться имена подозреваемых и обвиняемых, а также орудия преступления, характеристики предполагаемого злоумышленника и другая личная информация.

По мнению Чернышова, это поможет оградить молодежь от деструктивного информационного влияния, защитить их психику, а также самих детей и подростков от необдуманных действий, которые могут привести к непоправимым последствиям.

Депутат добавил, что сейчас только владельцы инфоресурсов получают выгоду от публикации подробностей насильственных преступлений, совершенных детьми. При том, что нападения учащихся на свои школы часто продиктованы двумя факторами — тяжелыми социальными обстоятельствами, в которых они оказались, или маргинальной модой. Поэтому и надо разорвать этот порочный круг.

«Нельзя сообщать никаких животрепещущих подробностей о нападениях, нельзя называть имя нападавшего, номер школы, давать кадры с места события и так далее. Это лишит потенциальных подражателей мотива прославиться», — подчеркнул Чернышов.

Ранее детский омбудсмен Узбекистана Сурайе Рахмонова подключилась к проверке по избиению школьника учителем в одной из школ Ташкента.