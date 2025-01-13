Пойманного в борделе мигранта-трансгендера Ларису выдворили из России

Мигранта, работавшего в борделе Екатеринбурга в образе женщины, выгнали из России. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

Полиция в ходе рейда накрыла массажный салон на улице Черепанова, где клиентам оказывали интимные услуги. Сотрудники правоохранительных органов задержали двух мигрантов, один из которых назвался Ларисой, в честь умершей тети. В Россию он приехал, чтобы заработать на операцию по смене пола.

Проверка показала, что трансгендер* находился на российской территории нелегально. На него завели дело по статье о нарушении миграционного режима и выдворили из страны. Второй задержанный находится под арестом.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов провел новогодний рейд по публичным домам Санкт-Петербурга. Парламентарий заявил, что добьется закрытия борделей.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.