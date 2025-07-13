Птенцы лебедей и японских журавлей родились в Московском зоопарке

В Московском зоопарке появились на свет птенцы лебедей и японских журавлей. Об этом сообщили на сайте мэра и правительства Москвы .

«В Московском зоопарке родились семь птенцов: по два птенца у двух пар черных лебедей, два птенца у пары лебедей-шипунов и один — у пары краснокнижных японских журавлей. Птенцы вместе с родителями содержатся в отдельном вольере, где о них заботятся зоологи», — говорится в сообщении.

Птенец японского журавля появился на свет в конце мая и сейчас живет вместе с родителями в вольере «Японский дворик» рядом с новой территорией зоопарка. Уточняется, что японские журавли создают пары на всю жизнь, вместе высиживают яйцо и заботятся о птенце.

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