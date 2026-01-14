Психотерапевт Макарова указала на отсутствие жестких правил по уборке новогодней елки

Вопрос о сроках демонтажа новогодней елки нередко становится предметом семейных обсуждений. Свое мнение высказала психотерапевт Екатерина Макарова в беседе с « Газетой.ru ».

Как пояснила специалист, праздничное дерево представляет собой не просто декоративный элемент интерьера, а значимый символ, пробуждающий индивидуальные переживания и воспоминания у каждого человека.

Эксперт указала на отсутствие универсальных рекомендаций по срокам избавления от елки. Для некоторых людей важен символический акт завершения определенного периода, позволяющий плавно переключиться на новый этап жизни. Однако есть и те, кому хочется продлить ощущение радости, вызванное праздниками. Такое поведение также абсолютно естественно и не должно вызывать тревогу.