Психотерапевт Макарова отметила, что после 30 лет день рождения может вызывать ненависть из-за сверки с личными планами

Психотерапевт Екатерина Макарова рассказала «Газете.Ru» , почему у многих людей после 30 лет отношение к дню рождения меняется и праздник начинает вызывать неприятные чувства.

По словам эксперта, день рождения во взрослом возрасте часто превращается в «точку сверки» с собственным внутренним планом. Человек начинает оценивать, насколько он продвинулся к своим целям, и сравнивать себя с другими.

Макарова подчеркнула, что важно опираться на собственный внутренний план и не сравнивать себя с тем, что было у других. День рождения — это возможность провести аудит прожитого года и понять, нравится ли вам тот путь, который вы выбрали.

Однако не всем удается выдержать внутреннюю «ревизию», и тогда включается защита. Кому-то важно спрятаться, чтобы подвести персональные итоги, отпраздновать через несколько дней после даты или вообще без гостей.

Если же сама мысль о том, что люди будут обращать на вас внимание, вызывает повышение тревожности, это может быть симптомом тревожного расстройства или депрессии. В таком случае психотерапевт рекомендовала обратиться к специалисту.

Еще один источник разочарования — сам ритуал поздравления. Ожидания к подаркам у взрослого человека растут с каждым годом, и если день рождения вызывает негативные чувства именно из-за того, как вас поздравляют, стоит спросить себя: насколько хорошо у меня получается рассказывать о своих желаниях и потребностях близким? Важно проживать каждый период, чтобы потом собрать каждую жемчужину в ожерелье — историю своей жизни.