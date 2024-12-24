Психотерапевт Игнатьева: дыхательные практики спасут от предновогодней суеты

В преддверии новогодних праздников важно научиться расставлять приоритеты и оставлять незавершенные задачи на следующий год. Как не растерять энергию перед праздниками, рассказала психоаналитический психотерапевт, глава службы поддержки сервиса «Ясно» Мария Игнатьева в беседе с «Известиями».
Специалист подчеркнула, что необходимо уметь отказываться от перфекционизма и находить баланс между важными делами и отдыхом. Важным элементом успеха является умение сказать «нет» и сохранять энергию. Игнатьева также отметила, что медитация или дыхательные практики помогут восстановить силы и вернуться к реальности.
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